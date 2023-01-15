هرتسوغ: أنا أركز على وقف مزيدًا من الانقسام في (إسرائيل)

قال رئيس الكيان (الإسرائيلي) يتسحاق هرتسوغ، الأحد، إنه يركز حاليًا على قضيتين أساسيتين من أجل الوضع القائم داخل (إسرائيل) حاليًا بشأن الخلاف حول الإصلاحات القضائية.

وأوضح هرتسوغ في معرض حديثه عن الانتقادات التي وجهت له على إثر رفضه اتخاذ موقف من القضية، أنه يحترم هذه الانتقادات الموجهة إليه، ولكنه يركز حاليًا على منع حدوث أزمة دستورية تاريخية، ووقف مزيدًا من الانقسام في أوساط المجتمع (الإسرائيلي).

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي عمل طوال الوقت وبجهود متواصلة مع مختلف الأطراف لخلق حوار ومحادثات، معربًا عن أمله في أن تسفر عن نتائج إيجابية.

وتشهد الساحة (الإسرائيلية) حالة من الجذب والانقسام السياسي إزاء الإصلاحات القضائية المعلنة من وزير القضاء ياريف ليفين بدعم من رئيس حكومته بنيامين نتنياهو والعديد من الوزراء، بينما تعتبرها المعارضة واليسار ومنظمات المجتمع المدني (الإسرائيلي) أنها خطيرة على "الديمقراطية" وتهدف لتقويضها، ولحماية نتنياهو ووزرائه.

وخرج عشرات الآلاف من (الإسرائيليين) أمس في تظاهرات حاشدة ضد حكومة نتنياهو بمشاركة أعضاء كنيست من المعارضة، ووزراء سابقين وغيرهم احتجاجًا على سياسة حكومة نتنياهو.

المصدر: القدس