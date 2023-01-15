التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

يلتقي ريال مدريد مع برشلونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وصعد ريال مدريد لهذا الدور عقب التغلب على فالنسيا بركلات الترجيح، بينما فاز برشلونة على ريال بيتيس فس نصف النهائي بنفس السيناريو.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة للفريقين في الكلاسيكو، كالآتي:

ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ميندي - روديجر - ميليتاو - ناتشو.

الوسط: فالفيردي - مودريتش - كروس.

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو.

برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: أراوخو - كوندي - كريستينسن - جوردي ألبا.

الوسط: دي يونج - بوسكيتس - جافي.

الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - بيدري.