النصر السعودي يخطط لضم أفضل لاعب في العالم

يسعى نادي النصر السعودي للتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ونجح النصر في إبرام صفقة مدوية، من خلال التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الشهر الماضي، وزعمت العديد من التقارير بأنه يحصل على راتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو.

ووفقًا لشبكة "le10sport" الفرنسية، فإن بنزيما يعد الهدف التالي للنصر، حيث يسعى مسؤولو العالمي لإعادة الأيام الخوالي بين المهاجم الفرنسي ورونالدو، عندما تزاملا معا في ريال مدريد.

وينتهي العقد الحالي لبنزيما مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم يتفق النادي الملكي مع اللاعب الفرنسي، بشأن العقد الجديد حتى الآن.

وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن النصر يجهز عرضا مغريا لإقناع بنزيما بالانتقال إلى الدوري السعودي، إذا لم يوقع عقده الجديد رفقة ريال مدريد.