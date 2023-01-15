ما هي الاحياء التي سيتم إزالتها في مكة؟، يبحث العديد من الأفراد في السعودية، عن موعد بداية هدد احياء مكة العشوائية 2023.

وعن أسماء المناطق التي سيتم إزالتها وبعض المعلومات عن مشروع إزالة العشوائيات.

وأعلنت الحكومة السعودية عن ازالة الاحياء العشوائية في مدينة مكة المكرمة، وإذا كانت الأمانة العامة قد بدأت عملها رسميًا قبل شهر رمضان.

والعودة للعمل في العشوائيات بعد شهر رمضان، وبهذا سنتحدث عن التاريخ الفعلي لبدء العشوائيات في مكة المكرمة.

مشروع إزالة الاحياء بمكة

يعتبر مشروع إزالة العشوائيات من المشاريع التنموية التي تندرج ضمن رؤية المملكة 2030.

حيث قامت الأمانة العامة لمناطق المملكة العربية السعودية بوضع العديد من الخطط والإجراءات التي سيتم اتباعها في تنفيذ مشروع إزالة العشوائيات.

و يهدف إلى تحسين المظهر العام لهذه المناطق، حيث أنها تعاني من نقص ضروريات الحياة بسبب الفقر.

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موعد بداية الهدد بمكة

أفادت الأمانة العامة في مدينة مكة المكرمة أن إزالة العشوائيات في مدينة مكة ستستمر بعد ثلاثين يومًا من شهر رمضان المبارك.

وأكدت أنه سيتم إخطار أهالي دائرة هذه الأحياء وسكانها قبل بدء الهدم بعشرة أيام، بدأ مشروع إزالة العشوائيات قبل حلول شهر رمضان.

وتوقف العمل مؤقتا لإكمالها بعد الشهر الفضيل.

أسماء الاحياء المزالة بمكة

حددت الأمانة العامة لمكة المكرمة مدينة الكرمة الأحياء التي سيتم إزالتها كجزء من مشروع إزالة العشوائيات على النحو التالي حي النكاسة، وحي الزهور، وحي أم النبع.

بالإضافة إلى حي الخالدية، وحي كدة المسفلة الكونكانية، ونزول دحلة الرشد التندباوي، وزقاق اليمن، ووجورول القشلة، وحي العتيبي، وحي المصافي، وإيجار غني، و وارع بخش الهنداوية.

إزالة الأحياء بعد رمضان

وستنتهي أعمال تطهير العشوائيات بعد شهر رمضان وعطلة العيد بثلاثين يوما، ومن الأحياء المتبقية ما يلي حي بني مالك.

بالإضافة إلى روز كوارتر، وبجوار حي مشرفة، وحي الجامعة، وثم حي الرحاب، والحي العزيز، وحي الروابي، وحي الربوة، ومنطقة بارك، وثم حي القويزة، وودور العدل والفضيلة، وحي أم السلام، وحي الكيلو 14 الشمالي.

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