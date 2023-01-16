مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16-1-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 16-1-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة ، جدول مباريات اليوم الإثنين سيشهد مواجهات في الدوري كأس الخليج العربي، الدوري الاسباني ، دوري يلو الدرجة الأولى السعودي ، دوري يلو الدرجة الأولى السعودي

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 16-1-2023

وتأتي مواعيد مباريات اليوم الأثنين 16-1-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها وفق ما يلي:-

كأس الخليج العربي

مباريات اليوم في بطولة خليجي 25

العراق × قطر (الساعة 4:15 بتوقيت مكة المكرمة)

البحرين × عمان (الساعة 8:15 بتوقيت مكة المكرمة)

وتبث مباريات بطولة كأس الخليج عبر عدة قنوات رياضية عربية مثل العراقية، الشارقة، أبو ظبي، الرابعة العراقية، الكاس القطرية، الكويت، عمان والبحرين.

الدوري الاسباني

قادش ضد التشي الساعة 11:00 مساءًا عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي بريميوم 2.

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي

الرياض ضد القيصومة الساعة 03:25 عصرًا عبر قناة السعودية الرياضية اتش دي 1

الخلود ضد العروبة الساعة 03:35 عصرًا عبر قناة السعودية الرياضية اتش دي 2.

الجبلين ضد العين الساعة 03:40 عصرًا عبر قناة السعودية الرياضية اتش دي 3.

كأس مصر

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر 2021-2022

الزمالك × بيراميدز (الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة.. السادسة مساء بتوقيت القاهرة) - أون تايم سبورتس.