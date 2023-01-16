أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الإثنين 16يناير2023 : سعر الذهب مقابل الدولار في سوريا

أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الإثنين 16يناير2023 : سعر الذهب مقابل الدولار بسوريا ، يعد البحث عن أسعار الذهب في سوريا وسعر الدولار اليوم في سوريا لحظة بلحظة من أكثر اهتمامات السوريين خاصة التجار منهم.





أسعار الذهب في سوريا

ويبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب في سوريا عيار 21 الإثنين 16 يناير 2023 من أجل الشراء أو البيع حسب الرغبة .

أسعار الذهب في سوريا عيار 21 اليوم

طرأ على سعر المعدن الأصفر وفقا للأسواق المحلية السورية والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 155.201 ليرة، ما يعادل 61.79دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 142.268 ليرة، ما يعادل 56.64 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21: 135.804 ليرة، ما يعادل 54.07 دولار.

وسعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا: 116.402 ليرة، ما يعادل 46.34 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 90.534 ليرة، ما يعادل 36.04 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 77.600 ليرة، ما يعادل 30.89 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.826.739 ليرة، ما يعادل 1.922دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.086.430 ليرة، ما يعادل 432.52دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 155.200.611ليرة، ما يعادل 61.788 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار: 4.821.170.83 ليرة، ما يعادل 1.919.39 دولار.

العوامل المؤثرة على الليرة السورية

واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي لدى السوق الأسود، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع في العام 2011، إذ فقدت جل قيمتها بالسوق السوداء.

سعر الذهب عالمياً

ويقل سعر الذهب عالمياً ويرتفع عكسياً مع الدولار، فكلما ارتفع الدولار يؤدي عكسياً إلى انخفاض الذهب عالمياً.

ويذكر أن الذهب من أكثر الاستثمارات المربحة والتي يمكن لأي شخص جني الكثير من الأرباح من خلال الاستثمار فيه.





أسعار صرف الدولار في سوريا

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم استقراراً خلال تعاملات السوق السوداء وسط أزمة اقتصادية متصاعدة، وشهدت أسعار الصرف في سوريا استقراراً كبيراً خلال تعاملات يوم الاثنين، وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقراراً ملحوظاً على الأسود. سوق في سوريا.

سعر الدولار اليوم الإثنين في سوريا

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، في أسواق العاصمة دمشق، 6400 ليرة للشراء، مقابل 6500 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 339 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 346 ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم الإثنين في سوريا

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 6935 ليرة للشراء، و7049 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

ظل سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء عند مستوى 6250 ليرة للشراء، و6325 ليرة للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وصعد سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 6773 ليرة للشراء و6859 ليرة للبيع، مقابل 6742 ليرة للشراء و6828 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

كما ظل سعر صرف الليرة التركية اليوم في سوريا لدى السوق السوداء ثابتا عند 331 ليرة للشراء و337 ليرة للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات اليوم السابق.

العوامل المؤثرة على الليرة السورية

استمرت الليرة السورية في التراجع مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء ، مع انخفاض الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الصراع عام 2011 ، حيث فقدت معظم قيمتها في السوق السوداء.

يأتي ذلك مع توقع استمرار تدهور قيمة الليرة السورية لفترة أطول ، بالنظر إلى عدم وجود مخرج حقيقي للاقتصاد السوري المتدهور بشدة.

وعزا خبراء تدهور قيمة العملة السورية إلى الدولرة وتوفير العملات الأجنبية ، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على البنك المركزي السوري ، والتي تعيق تدفق الصادرات إلى خارج البلاد.