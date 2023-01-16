سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الإثنين 16يناير 2023 : أسعار الذهب في لبنان ، شهدت أسعار الدولار الأمريكي في لبنان، انخفاضًا ملحوظًا مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية في التعاملات الصباحية المبكرة.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

ووصل سعر الدولار في لبنان إلى مستوى 48300 ليرة للشراء في تعاملات السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية و 48 ألف ليرة للبيع مقابل الدولار.

وبلغ سعر الدولار عبر منصة صرف مقابل الجنيه 38 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي تنفذها البنوك ومؤسسات الصرافة على المنصة.

سعر صرف الدولار في لبنان

فيما بلغ سعر الصرف للسحب من وبلغت الودائع بالدولار بالليرة اللبنانية ثمانية آلاف ليرة للدولار الواحد.





سعر الذهب في لبنان اليوم الإثنين

تشهد أسواق المال في لبنان ترقبا لأسعار الذهب اليوم الإثنين 16 يناير 2023، حيث تشهد أسواق الذهب اليوم استقرارا في الأسعار لحين التعرف على الأسعار الافتتاحية للبورصات العالمية للذهب.

أسعار الذهب في لبنان الأحد 15 يناير 2023

واليكم تفاصيل أسعار الذهب اليوم الإثنين 16 يناير 2023 في لبنان والاسبوعيين الماضيين

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

أسعار الذهب في لبنان

سعر الذهب عيار 24 93،110 ليرة $61.79

سعر الذهب عيار 22 85،352 ليرة $56.64

سعر الذهب عيار 21 81،473 ليرة $54.07

سعر الذهب عيار 18 69،834 ليرة $46.34

سعر الذهب عيار 14 54،315 ليرة $36.04

سعر الذهب عيار 12 46،555 ليرة $30.89

سعر أوقية الذهب في لبنان

سعر أوقية الذهب 2،895,729 ليرة $1،922

سعر جنيه الذهب في لبنان

سعر جنيه الذهب 651،788 ليرة $432.52

سعر كيلو الذهب في لبنان

سعر كيلو الذهب 93،110,259 ليرة $61،788



