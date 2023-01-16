طالع اسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين: سعر صرف العملات في الكويت: سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي اليوم، شهدت الاسواق الكويتية ارتفاعا في سعر الذهب في الكويت مقابل ما شهده سعر الامس.

ويبحث المواطنون والسياح عن سعر الذهب في الكويت اليوم واخر اخبار الذهب في الكويت إلى جانب معرفة سعر الذهب المستعمل في الكويت.

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وشهد سعر صرف الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16-01-2023 ارتفاعا حيث نرفق لكم من موقع "الرسالة نت" في هذه المادة سعر صرف الذهب بجميع الأعيرة المعروفة في الأسواق

أسعار الذهب في الكويت

جاء سعر الذهب عيار 24 في الكويت اليوم الإثنين 16 يناير 2023 بقيمة 18.86 دينار كويتي

وصل سعر الذهب عيار 22 في الكويت اليوم الإثنين بقيمة 17.29 دينار كويتي

وشهد سعر الذهب في الكويت عيار 21 استقرارا حيث جاء سعره بقيمة 16.51 دينار كويتي

جاء سعر الذهب عيار 18 في الكويت اليوم الإثنين 16 يناير 2023، بقيمة 14.15 دينار كويتي

فيما وصل سعر الذهب في الكويت عيار 14، بقيمة 11.00 دينار كويتي

جاءت سعر أوقية الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16-01-2023 بقيمة 586.69 دينار كويتي

أسعار العملات في الكويت

شهد سعر صرف العملات في الكويت اليوم الإثنين 16 يناير 2023 تباينًا في ظل التذبذب الذي تواجهه الكثير من العملات العربية على وجه الخصوص.

وصل سعر صرف الدولار اليوم في الكويت مقابل الدينار الكويتي في الاسواق الكويتية 0.31 دينار كويتي

وجاء سعر اليورو مقابل الدينار الكويتي اليوم الإثنين 16 يناير 2023، 0.33 دينار كويتي

وسعر الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الإثنين، 0.010 دينار كويتي

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