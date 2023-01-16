تحليل إحصائي: انخفاض في الأغلبية اليهودية بسبب الهجرة المتزايدة

قال موقع القناة السابعة العبري أمس الأحد إن تحليلاً إحصائيًا أظهر انخفاض الأغلبية اليهودية نتيجة الارتفاع الكبير في الهجرة من الكيان (الإسرائيلي).

وأجرى التحليل فريق مركز سياسة الهجرة لبيانات مكتب الإحصاء المركزي لعام 2022، إذ يدور في الخلفية نقاش حول نطاق تعديل قانون العودة.

ويُظهر تحليل الإحصائيات المنشورة أنه على الرغم من تسجيل رقم قياسي خلال 23 عامًا في عدد المهاجرين الجدد، كان هناك انخفاض بنسبة 0.3 ٪ في الأغلبية اليهودية في (إسرائيل).

وبحسب هذه المعطيات وبيانات المتابعة من السنوات السابقة، تبين أن الغالبية اليهودية في (إسرائيل) تقلصت إلى 73.6٪ ، بعد أن كانت في نهاية العام الماضي 73.9٪.

ويعد ذلك استمرارا لاتجاه العقود الثلاثة الماضية، حيث تراجعت الأغلبية اليهودية في (إسرائيل) بنحو 10٪، مع خسارة الغالبية اليهودية حوالي 1٪ في المتوسط كل ثلاث سنوات.

يشار إلى أنه في السنة الماضية، حصل 77000 شخص على مكانة في إسرائيل، من بينهم 71000 مهاجر جديد وفقًا لقانون العودة.

ومن بين المهاجرين الجدد، هناك 32 ألفًا فقط (أي 45٪ فقط من العدد الإجمالي للمهاجرين) هم من اليهود. وبشكل عام، فإن 60٪ من الحاصلين على مكانة في إسرائيل لعام 2022 ليسوا يهودًا.