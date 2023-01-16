مطالبات بضرورة الوقوف في وجه مخططات الاحتلال التي تستهدف الأقصى والأسرى

أكد قياديون ومحللون على ضرورة التصدي للاحتلال، والوقوف في وجه مخططاته التي تستهدف الأقصى والأسرى.

بدوره قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن حركته لن تسمح بأن يمس الاحتلال بأسرانا ومقدساتنا وأهلنا.

وأضاف: "شذاذ الآفاق يقودون حكومة الاحتلال الحالية، وينفذون سياسات خطيرة بحق شعبنا، والمتطرف بن غفير يرتكز على قوانين وقرارات سابقة فشلت في تحقيق أهدافها بحق الأسرى".

وأكد أن صمود الأسرى ومساندة شعبنا لأسرانا سيُفشل مخططات حكومة الاحتلال بحقهم، موضحا أن مخططات حكومة الاحتلال الحالية تستهدف كل قطاعات أبناء شعبنا.

وطالب مرداوي بالوقوف في وجه حكومة الاحتلال، ومنعها من تحقيق أهدافها وتنفيذ سياساتها الإجرامية بحق شعبنا.

من ناحيته قال الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق، إن على الفصائل الوطنية مساندة ونصرة الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكد أن الاحتلال، إن لم يرتدع، سيتمادى بجرائمه بحق شعبنا وأسرانا، موضحا أن الإستراتيجية (الصهيونية) مبنية على التخلص من حل الدولتين باتفاق مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "لا بد من النفير العام والنزول إلى الشوارع من كل الفصائل بمسيرات حاشدة لنصرة الأسرى، ولا بد من خطة واضحة لمساندة الأسرى في سجون الاحتلال".

وبيّن أن الحراك الجماهيري لنصرة الأسرى في الضفة وغزة والداخل المحتل سيربك المشهد (الصهيوني).