"القسام" ينعي أحد أفراده بغزة توفي بعد صراعٍ مع المرض

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أحد أفرادها والذي توفي بعد صراعٍ مع المرض.

وقالت الكتائب في بيانها العسكري إن المجاهد القسامي/ إبراهيم أحمد محمد فرينة، (45 عاماً) من مسجد "أسماء بنت أبي بكر" في حي الرمال بمدينة غزة، والذي توفي اليوم الاثنين بعد صراعٍ مع المرض.

وأضافت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتابعت: "نسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".