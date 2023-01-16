استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023.. وزارة التضامن الاجتماعي والتسجيل في تكافل وكرامة 2023، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2023، أمس الأحد.

وتبدأ الأسر المستفيدة من صرف مستحقاتها في يوم 15 من كل شهر، بما يشمل حاملي بطاقات ميزة البنكية، حيث يُتاح لهم الصرف من ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.

أو ماكينات الصراف الآلي من البنوك، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

رابط معاش تكافل وكرامة

يتيح موقع هيئة التأمين الاجتماعي للمستحقين خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2023، بالرقم القومي من "اضغط هنا".

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

قم بالدخول على موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج "اضغط هنا".

وادخل الرقم القومي للمستعلم عن المعاش الخاص به.

ثم اضغط على زر الاستعلام.

وأخيراً ظهور نتيجة الاستعلام عن المعاش، سواء بالقبول أو الرفض مع ذكر سبب الرفض.

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تُصرف بعدة شروط

‏أن لا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص باقي التأمين اكثر من ٤٠٠ جنيه.

‏أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما.

‏تقديم كافة المستندات الداعمة والازمة للتقدم.

‏أن يكون الأفراد المتقدمين للبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من ٦٥ عام.

في أول يوم.. انتظام صرف معاش تكافل وكرامة وتوجيهات للتيسير على المستحقين#صدى_البلد #البلد https://t.co/mbl9SfWH8j — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) January 16, 2023

خطوات التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة

ادخل الي موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اختر الاستعلام عن المعاش.

اكتب الرقم القومي الخاص بك والمكون من ١٤ رقم.

اضغط على زر استعلام.

وستظهر لك النتائج إذا كنت من مستحقي معاش تكافل وكرامة 2023.

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