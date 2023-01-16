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بث مباشر مباراة قطر والعراق اليوم الإثنين ضمن كأس الخليج 25

بث مباشر مباراة قطر والعراق اليوم الإثنين ضمن كأس الخليج 25
بث مباشر مباراة قطر والعراق اليوم الإثنين ضمن كأس الخليج 25
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الرسالة نت

بث مباشر مباراة قطر والعراق اليوم الإثنين ضمن كأس الخليج 25، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة قطر والعراق، والتي تقام في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

سنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" القنوات الناقلة ورابط بث مباشر مباراة قطر والعراق، والتي تقام في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

 

بث مباشر مباراة قطر والعراق

ومن المقرر بث المباراة اليوم الإثنين، 16 يناير 2023، على ملعب البصرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

للمشاهدة "اضغط هنا".

 

المنتخب العراقي

المنتخب العراقي تصدر المجموعة الأولى بواقع 7 نقاط ليتأهل في المركز الأول دون تحقيق أي خسارة في دور المجموعات.

ويسعى منتخب العراق لحصد اللقب منذ 1988 خاصة وأنّ البطولة تُنظم على أرضه وأمام جماهيره.

أما منتخب قطر، فقد استطاع حجز المركز الثاني وخطفه من الكويت رغم التعادل أمام الإمارات في الجولة الأخيرة.

ولم يحقق قطر اللقب منذ 2014 وخرج من نصف نهائي النسخة الماضية.

 

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القنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة العراق وقطر، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة مباريات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

 

 

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

 

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

 

وهكذا قد نكون عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت"، رابط بث مباشر مباراة العراق وقطر ضمن بطولة كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة وموعد عرضها.

 

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/275869

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