رابط بث مباشر مباراة البحرين وعُمان ضمن كأس الخليج 25، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة البحرين وعُمان، والتي تقام في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

سنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" القنوات الناقلة ورابط بث مباشر مباراة البحرين وعُمان، والتي تقام في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

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بث مباشر مباراة البحرين وعُمان

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة والثامنة والربع مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات هو يوم الإثنين 16 يناير 2023، على ملعب البصرة الدولي.

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منتخب البحرين وعُمان

منتخب البحرين تصدر المجموعة الثانية بواقع 7 نقاط ليتأهل في المركز الأول دون تحقيق أي خسارة في دور المجموعات.

ويسعى منتخب البحرين للوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب الثاني له على التوالي بعد التتويج بالنسخة الماضية في قطر.

أما منتخب عمان، فقد نجح في التفوق على المنتخب السعودي ليصل إلى النقطة السابعة دون أي خسارة، ولم تحقق عمان اللقب منذ 2017.

وسوف يواجه المنتخب الفائز من المباراة خلال نهائي البطولة مع المنتخب الفائز من لقاء العراق وقطر.

القنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة البحرين وعُمان، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة مباريات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

طموح #العراق يصطدم بنشوة العنابي، و #عُمان في مواجهة قوية مع #البحرين، إليكم موعد مباراتي اليوم بنصف نهائي كأس الخليج العربي pic.twitter.com/Tak0zZzBgC — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 16, 2023

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

وهكذا قد نكون عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت"، رابط بث مباشر مباراة البحرين وعُمان ضمن بطولة كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة وموعد عرضها.

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