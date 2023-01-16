موعد مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان ضمن موسم الرياض 2023، يتساءل محبي الرياضة عن موعد مباراة النصر القادمة في مواجهة مع الهلال وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في موسم الرياض لعام 2023.

وستكون المباراة هي الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.

مباراة النصر و الهلال ضد باريس سان جيرمان

ستشهد أحداث موسم الرياض مباراة ودية بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومزيج من نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديان.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مواجهة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان، ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي.

وستضم المباراة عدد كبير من النجوم المميزين حول العالم، مثل النجم الفرنسي مبابي ونيمار وميسي وأشرف حكيمي نجوم فريق باريس سان جيرمان.

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موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الخميس الموافق 19 يناير الجاري، وستقام المباراة على ملعب «ستاد الملك فهد الدولي» بمدينة الرياض.

وستنطلق المباراة في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تعاقد رونالدو مع النصر

وأعلن نادي النصر السعودي، مع بداية العام الجديد 2023، عن التعاقد مع اللاعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى عام 2025.

وجاء ذلك بعد أن فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن رونالدو سوف يحصل على راتب سنوي بقيمة 200 مليون يورو.

كريستيانو رونالدو

ورحل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد بعدما أجرى حوارا مع صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، هاجم من خلاله مجلس إدارة النادي وكذلك إريك تين هاج المدير الفني للفريق.

وهذا الأمر الذي جعل اليونايتد يقرر فسخ تعاقده مع اللاعب الإنجليزي بالتراضي.

وكان قد شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ من العمر (37) عاماً مع منتخب بلاده البرتغال في نهائي كأس العالم قطر 2022.

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