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التظاهرات ضد حكومة نتنياهو تمتد للجامعات (الإسرائيلية)

مسيرة في جامعة ضد نتنياهو
مسيرة في جامعة ضد نتنياهو

الداخل المحتل- الرسالة نت

تظاهر الآلاف من الطلبة (الإسرائيليين)، الإثنين، في مختلف الجامعات بمدن متفرقة منها "تل أبيب" وحيفا والقدس وبئر السبع، ولمدة ساعة واحدة، احتجاجًا على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الطلاب ركزوا في احتجاجاتهم على ما عرف بقضية "الإصلاحات القضائية والقانونية" التي تقودها الحكومة خاصة وزير القضاء ياريف ليفين بدعم من نتياهو.

واعتبر الطلاب (الإسرائيليين) بأن هذه الخطوة بمثابة انقلاب يهدد القضاء والديمقراطية ويعمل على تفكيك السلطات.

وتأتي هذه المسيرات بعد أخرى شارك فيها عشرات الآلاف مساء السبت في "تل أبيب" والقدس وحيفا.

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