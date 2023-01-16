بالفيديو: غزة تودع القسامي «إبراهيم فرينة»

شيّعت جماهير غفيرة في حي الشيخ رضوان وسط قطاع غزة ظهر اليوم الاثنين، جثمان المجاهد إبراهيم فرينة، والذي توفي بعد صراعٍ مع المرض.

وشارك في مسيرة التشييع عناصر من كتائب القسام، والمئات من المواطنين، الذين انطلقوا نحو مقبرة الفالوجا، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه في مسجد أسماء بنت أبي بمدينة غزة.

وزفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى العلا المجاهد القسامي/ إبراهيم أحمد محمد فرينة (45 عاماً)، والذي توفي الاثنين الموافق 16/1/2023م بعد صراعٍ مع المرض.

وقالت: "يمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وسألت الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم.