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^200 مثال: غزة العزة

بالصورة: معلومات كشفتها كتائب القسام حول الجنود الأسرى لديها!

الرسالة نت - غزة

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الاحتلال الجنود الأسرى

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