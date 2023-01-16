العامودي: نعمل بكل الوسائل لتحرير أسرانا الأبطال

أكد عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة علي العامودي، أن المقاومة تعمل بكل الوسائل لتحرير أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال الصهيوني، مشددا على أن فيديو "منغستو" الذي نشره القسام مساء اليوم يأتي إطار المعركة التي تديرها كتائب القسام وحركة حماس بكل حكمة واقتدار.

وقال العامودي، في لقاء عبر قناة الجزيرة الفضائية، مساء اليوم الإثنين: "إن حركة حماس وكتائب القسام تعمل ليل نهار في كل الميادين وبكل الوسائل لتحرير أسرانا من سجون الاحتلال"، مؤكدا أن فيديو "منغستو" يأتي إطار المعركة التي تديرها كتائب القسام وحركة حماس بكل حكمة واقتدار.

وأكد أن إطلاق سراح أسرانا أمر محتوم، وكل محاولات المراوغة لن تفيد الاحتلال، لافتا إلى أننا سنكون على موعد مع صفقة وفاء أحرار ثانية يتحرر فيها أسرانا من سجون الاحتلال.

وأوضح العامودي أن حركة حماس نفذت عبر تاريخها 12 عملية أسر لجنود الاحتلال، ولديها 4 جنود أسرى في قبضة كتائبها، مشددا على أن الكتائب ستزيد الغلة من الجنود، طالما أن الاحتلال متعنت في إتمام صفقة تبادل.