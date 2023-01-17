مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات بالخليل وجنين

شنت قوات الاحتلال( الإسرائيلي) فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عدد من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عين السلطان في أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة روجيب بنابلس، كما اقتحمت القوات منازل في بلدتي قباطية وبرقين في محافظة جنين ومخيم الفوار في محافظة الخليل، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان خلال تصديهم لقوات الاحتلال في قباطية

وقامت مجموعة مسلحة من الشبان، بإطلاق نار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية وبرقين.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في منطقة الخليل، حيث اعتقلت 9 فلسطينيين من مخيم الفوار، كما اقتحمت القوات بلدة سلواد في محافظة رام الله واعتقلت الشابين ماهر ثلجي ومأمون محمود حامد عقب اقتحام منزليهما.

المصدر: عرب48