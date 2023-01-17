وزارة العمل بغزة تعلن عن فرص عمل للعمال المزارعين- رابط التسجيل، يتساءل الكثير من المزارعين في قطاع غزة عن كيفية التسجيل في فرص العمل المؤقت للعمال الزراعيين التي أعلنت عنها وزارة العمل.

حيث سيتم تشغيل عدد من الرجال والنساء في الزراعة شرق خانيونس، وذلك للحد من البطالة المتفاقمة في القطاع.

روابط ذات صلة: موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر يناير 2023

فرص عمل للعمال المزارعيين

أعلنت وزارة العمل بغزة عن البدء بالتسجيل لمشروع خلق فرص عمل مؤقته للعمال الزراعيين من كلا الجنسين.

وأضافت أن العمل سيكون شرق خانيونس "عبسان الكبيرة، عبسان الجديدة، خزاعة، الفخاري، بني سهيلا".

حيث سيتم اختيار 100 سيدة و 100 رجل، للاستفادة من فرصة عمل مؤقتة لمدة 50 يوماً، لدعم صغار المزارعين في المناطق المستهدفة في الأنشطة الزراعية اليومية.

ونوهت الوزارة إلى أن التسجيل سينتهي يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023.

للتسجيل "اضغط هنا"

🌤حالة الطقس| يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. pic.twitter.com/jWoJEqTmDs — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 17, 2023

شروط التسجيل

أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 لـ 59 سنة.

أن يكون المتقدم متزوج ويعيل أسرة كبيرة لا تقل عن 5 أفراد.

ألا يكون لدى الأسرة مصدر دخل منتظم.

أن تكون الأسرة مصنفة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية "كحالة اجتماعية".

لم يتلقى مقدم الطلب أي مساعدة مالية خلال الـ6 أشهر الماضية.

الإعلان خاص بالنساء والرجال الزراعيين في منطقة شرق خانيونس.

روابط ذات صلة: آخر مستجدات الشؤون الاجتماعية لعام 2023