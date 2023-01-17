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وزارة العمل بغزة تعلن عن فرص عمل للعمال المزارعين- رابط التسجيل

وزارة العمل بغزة تعلن عن فرص عمل للعمال المزارعين- رابط التسجيل
وزارة العمل بغزة تعلن عن فرص عمل للعمال المزارعين- رابط التسجيل

الرسالة نت

وزارة العمل بغزة تعلن عن فرص عمل للعمال المزارعين- رابط التسجيل، يتساءل الكثير من المزارعين في قطاع غزة عن كيفية التسجيل في فرص العمل المؤقت للعمال الزراعيين التي أعلنت عنها وزارة العمل.

حيث سيتم تشغيل عدد من الرجال والنساء في الزراعة شرق خانيونس، وذلك للحد من البطالة المتفاقمة في القطاع.

 

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فرص عمل للعمال المزارعيين

أعلنت وزارة العمل بغزة عن البدء بالتسجيل لمشروع خلق فرص عمل مؤقته للعمال الزراعيين من كلا الجنسين.

وأضافت أن العمل سيكون شرق خانيونس "عبسان الكبيرة، عبسان الجديدة، خزاعة، الفخاري، بني سهيلا".

حيث سيتم اختيار 100 سيدة و 100 رجل، للاستفادة من فرصة عمل مؤقتة لمدة 50 يوماً، لدعم صغار المزارعين في المناطق المستهدفة في الأنشطة الزراعية اليومية.

ونوهت الوزارة إلى أن التسجيل سينتهي يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023.

للتسجيل "اضغط هنا"

 

 

شروط التسجيل

أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 لـ 59 سنة.

أن يكون المتقدم متزوج ويعيل أسرة كبيرة لا تقل عن 5 أفراد.

ألا يكون لدى الأسرة مصدر دخل منتظم.

أن تكون الأسرة مصنفة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية "كحالة اجتماعية".

لم يتلقى مقدم الطلب أي مساعدة مالية خلال الـ6 أشهر الماضية.

الإعلان خاص بالنساء والرجال الزراعيين في منطقة شرق خانيونس.

 

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/275930

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