بدأت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمي الأول: (التعليم العالي في فلسطين - تحديات وتطلعات) الذي ينظمه مركز مرصد للأبحاث والدراسات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في مدينة غزة.

المؤتمر العلمي الأول المؤتمر العلمي الأول التعليم العالي في فلسطين تحديات وتطلعات Posted by ‎وزارة التربية والتعليم العالي - فلسطين‎ on Monday, January 16, 2023

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بواقع التعليم العالي، وأهم الصعوبات والتحديات التي تواجه مؤسساته، والكشف عن مجالات ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع في ظل تحديات عدة، كما يهدف إلى وضع مجموعة من الرؤى المستقبلية؛ لتطوير مؤسسات التعليم العالي، وضمان جودة برامجها المختلفة، من خلال التعرف إلى طرق إدارة أزمات مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

ويتضمن المؤتمر أربعة محاور، هي: المحور الأول: واقع مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، ودور البحث العلمي في مواجهة التحديات وخدمة المجتمع.

المحور الثاني: سياسات التعليم العالي في إدارة الأزمات، وضمان الجودة في برامج تلك المؤسسات.

المحور الثالث: دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق متطلبات العودة والتحرير.

المحور الرابع: رؤى مستقبلية: تصورات وخطط للتطوير والارتقاء بمؤسسات التعليم العالي.

وسيشهد المؤتمر مشاركات عشرات الباحثين والأكاديميين من مؤسسات التعليم العالي المختلفة، كما سيشهد مشاركة أsرى من داخل سجون الاحتلال حيث سيقدّم الباحثون جميعًا أوراقًا بحثية غاية في الأهمية، تهدف لاتخاذ قرارات مهمة لنهضة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وتطويرها على المستوى المرحلي والاستراتيجي.