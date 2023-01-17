رابط فحص تصاريح العمال في الداخل المحتل الدفعة الجديدة نوفمبر 2022

رابط فحص تصاريح العمال في الداخل الدفعة الجديدة نوفمبر 2022، يبحث الكثير من الأفراد في قطاع غزة، عن رابط فحص تصاريح العمل في الداخل المحتل 2022 شهر 11.

وذلك بعد إعلان وزارة العمل في غزة عن تسليمها هيئة الشؤون المدنية 4 آلاف اسم مرشح للعمل في الداخل.

وأوضحت الوزارة تواصلها الدائم وتنسيقها مع الشؤون المدنية لاستصدار تصاريح العمل في الداخل المحتل وفق الآليات المتفق عليها؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها.

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رابط فحص تصاريح العمال 2022

يمكنك فحص حالة تصاريح العمل 2022 برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، والتصاريح المنتهية.

وأكدت الوزارة أنّ عدد الأسماء المرشحة التي أرسلتها منذ بدء إرسال أسماء العمال للحصول على تصاريح العمل في الداخل المحتل وصل إلى 28.500 اسم حتى اليوم.

لفحص تصاريح العمال 2022 الدفعة الجديدة "اضغط هنا".

🛑 وزارة المالية بغزة : صرف الدفعة الأخيرة من رواتب العسكريين - التشغيل المؤقت- وذلك غداً الأربعاء 18/01 في كافة فروع بنك البريد. — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 17, 2023

معايير تصاريح العمل في الداخل المحتل

ذكرت وزارة العمل في غزة شروط تسجيل تصريح العمل في الداخل المحتل، يجب أن يكون مقدم الطلب متزوجًا، وأن يتجاوز عمره 26 عامًا، وليس موظفًا أو لديه دخل ثابت، وألا يخضع لحظر سفر قانوني.

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