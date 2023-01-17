إضافة المواليد الجدد رسمياً لبطاقة التموين 2023.. بوابة مصر الرقمية، يبحث الكثير من الأفراد في مصر عن كيفية إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين.

ويأتي ذلك بعد إتمام جميع خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين، لزيادة السلع التموينية المقدمة لهم بحيث تتناسب مع عدد أفراد الأسرة.

إضافة المواليد لبطاقة التموين

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في مصر، عن موعد إضافة المواليد رسمياً يكون خلال 21 يوماً.

ونوه المصيلحي على أن يكون الفرد مستوفيًا لشروط إضافة المواليد على بطاقة التموين منها أن يزيد عمر الفرد المطلوب إضافته على البطاقة عن 4 سنوات.

وألا يزيد عدد الأفراد المُدرجين على بطاقة التموين عن 4 أفراد، وإضافة مواليد ذوي الاحتياجات الخاصة ومواليد تكافل وكرامة.

روابط ذات صلة: استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023.. وزارة التضامن الاجتماعي والتسجيل في تكافل وكرامة 2023

الفئات المستفيدة

وفق ما أعلنت وزارة التموين أن الفئات المستفيدة أصحاب بطاقة التموين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

بالإضافة إلى أن مستحقو معاش التضامن الاجتماعي، أبناء الشهداء، أو زوجته، أو الأسر البديلة، بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد.

#عاجل.. منظومة العيش الجديدة.. كارت مسبق الدفع بديلا عن بطاقة التموينhttps://t.co/i56my4dEV6 — بوابة الوطن (@ElwatanNews) January 17, 2023

خطوات التسجيل

وتأتي خطوات إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية عن طريق:

أولاً الدخول إلى موقع مصر الرقمية "اضغط هنا".

ثانياً فتح حساب جديد في حالة إذا لم يكن لديك حساب على الموقع، أو قم بتسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حساب بالفعل.

ثالثاً بعد تفعيل الحساب، يختار المتقدم خدمات التموين.

رابعاً الضغط على أيقونة ضم أفراد أسرتي.

خامساً اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

سادساً كتابة اسم الابن أو الابنة والرقم القومي.

خامساً اختيار صفة القرابة سواء ابن أو ابنة.

سادساً اختيار ضم.

سابعاً الضغط على كلمة إضافة مواليد جدد لـبطاقة التموين.

روابط ذات صلة: ما هي الاحياء التي سيتم إزالتها في مكة؟