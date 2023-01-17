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تعرف على موعد صرف معاشات شهر يناير 2023 في السعودية

تعرف على موعد صرف معاشات شهر يناير 2023 في السعودية
تعرف على موعد صرف معاشات شهر يناير 2023 في السعودية

الرسالة نت

تعرف على موعد صرف معاشات شهر يناير 2023 في السعودية، ينتظر العديد من الأفراد في السعودية موعد صرف معاشات الموظفين أو المتقاعدين في القطاع العام والخاص.

وتختلف مواعيد صرف الرواتب في السعودية، حسب القطاع الذي يعمل فيه الشخص، وبالنسبة لرواتب التقاعد فالمؤسسة العامة للتقاعد هي التي تحدد الموعد .

 

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موعد صرف المعاشات بالسعودية

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن وجود زيادات في رواتب الموظفين بنسبة 2% لبعض من يعملون في القطاع العسكري.

بالإضافة إلى المتقاعدين الذين عملوا لأكثر من عشرون عاماً في الخدمة العسكرية بالمملكة السعودية، تضاف لهم زيادة بنسبة 8% .

ومن المقرر أن يتم صرف المعاش لشهر يناير يوم الأربعاء 25 يناير 2023 ، وهو الراتب التقاعدي الأول الذي سيتم صرفه للمتقاعدين من هذه السنة الجديدة.

 

 

إيقاف صرف رواتب المتقاعدين

يوجد بعض الحالات التي تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بإيقاف صرف رواتب المتقاعدين وهي في حالة وفاة صاحب الراتب المستحق.

أو التحاق المواطن بوظيفة في القطاع العام أو الخاص، وإذا كان لديه ابن يتجاوز الـ 25 عاماً أو له راتب رسمي.

ويُذكر أن يحصل المتقاعدون على الرواتب بعد استيفاء 25 سنة عمل في وظائفهم .

 

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