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الكويت.. مجموعة العيسى تعلن عن وظائف شاغرة لكافة الجنسيات

الكويت.. مجموعة العيسى تعلن عن وظائف شاغرة لكافة الجنسيات
الكويت.. مجموعة العيسى تعلن عن وظائف شاغرة لكافة الجنسيات

الرسالة نت

الكويت.. مجموعة العيسى تعلن عن وظائف شاغرة لكافة الجنسيات، أعلنت مجموعة العيسى بالكويت عن توفير فرص عمل وذلك في مجال التجزئة والتسويق حيث تشتمل على المسميات التالية.

وهي مدير عام التجزئة ومدير تسويق، ولكل منهما شروط ومؤهلات محددة بحسب ما ذكرت الشركة.

 

شروط ومؤهلات مدير عام التجزئة

يجب أن تتوفر لديك خبرة في قنوات مبيعات B2B و B2C.

ويجب أن تتوفر لديك خبرة في إدارة البيع والتجزئة.

ويجب أن تتوفر لديك مهارات تفاوض قوية.

 

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الشروط والمؤهلات لمدير التسويق

حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

وخبرة مثبتة في تطوير الخطط والحملات التسويقية.

ومهارات قوية في إدارة المشاريع وتعدد المهام واتخاذ القرار.

 

 

وخبرة في أتمتة التسويق وأدوات إدارة علاقات العملاء.

ومعرفة في استعمال أدوات التسويق للتحليلات وإعداد الإعلانات والتخطيط.

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وهكذا قد نكون عرضنا لكم وظائف شاغرة لدى مجموعة العيسى في الكويت، والشروط والمؤهلات ورابط التقديم للوظيفة المعلن عنها.

 

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/275976

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