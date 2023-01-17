"أسرى حماس" يؤكدون وقوفهم خلف المقاومة في الضغط على الاحتلال

جددت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة "حماس"، الثلاثاء، نداءها للمقاومة وقيادتها بالاستمرار في الضغط على الاحتلال والإصرار على تحقيق حرية الأسرى بكل الوسائل والأدوات الممكنة التي توفر أسباب الحرية للجميع خاصة بعد مضي 8 سنوات في الحديث عن ملف الأسرى الإسرائيليين.

وقالت الهيئة القيادية في بيان لها، في أعقاب نشر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو للأسير (الإسرائيلي) أفراهام منغستو: "نشد على أيدي إخواننا قادة المقاومة وأسودها، وندعو الله أن يُجري على أيديهم التحرير وكسر قيودٍ أثقلت منَّا المعاصم".

ووجهت التحية للقماومة على جهودها في سبيل حرية الأسرى المسلوبة ووقف نزيف أعمارهم المستم