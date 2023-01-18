أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الأربعاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني توجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في "اللقاء التشاوري الأخوي" تلبية لدعوة من رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن "أمير البلاد غادر الدوحة متوجهاً إلى دولة الإمارات، للمشاركة في اللقاء التشاوري الأخوي وذلك تلبية لدعوة رئيس دولة الإمارات".

بدورها، كانت وكالة الأنباء العمانية قد ذكرت أمس الثلاثاء، أن سلطان عمان هيثم بن طارق سيشارك في "قمة خليجية" تعقد في أبوظبي، يحضرها العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجاء في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني أن "السلطان هيثم بن طارق سيلبي دعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في لقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري".

وكان الرئيس المصري قد استضاف في القاهرة أمس الثلاثاء قمة ثلاثية جمعته بالملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

وأكد الاجتماع ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.