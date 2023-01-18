اللاعب البرتغالي رونالدو يحرج تركي آل الشيخ والأخير يرد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إحراج تركي آل الشيخ من قبل اللاعب البرتغالي في نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

حيث وجه الأخير سؤالاً لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، ووصفه البعض بالسؤال المحرج.

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رونالدو وتركي آل الشيخ

وجه النجم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي الجديد كريستيانو رونالدو سؤالاً محرجاً لتركي آل الشيخ طالباً منه تحديد الأفضل هو أم ميسي.

والتقى تركي آل الشيخ برونالدو، الأحد الماضي، ومنحه شارة قيادة فريق نجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في "كأس موسم الرياض".

وأجاب "علاقتي قوية مع ميسي ورونالدو، لكن كريستيانو سألني سؤال، يريد أن يحرجني، قال لي: من الأعظم أنا أم ليونيل ميسي؟".

وأضاف: "قلت له لا أنت ولا ميسي، بالنسبة لي مارادونا".

وتابع: "هذه حقيقة، أنتما غاليين علي، ومن أعظم اللاعبين، ولكن بالنسبة لي مارادونا، وهذه حقيقة وليس لكي أهرب من الإجابة على السؤال".

When you push your body hard, you clear your mind of fear. Once you are convinced that only hard work can get you to your goals, there is absolutely no stopping you.#ClearxCR7 #ClearMen #ClearHeadBeFearless #KeepAClearHead pic.twitter.com/a3evPoqoCT — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 17, 2023

مواجهة رونالدو مع ميسي

تجددت مواجهة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال شهر يناير الحالي، على كأس موسم الرياض.

وستكون مواجهة ميسي ورونالدو المقبلة على كأس موسم الرياض، والتي ستجمع بين نجوم فريقي النصر والهلال مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

من المقرر أن تكون يوم 19 يناير المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت السعودية.

وسيرتدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قميصه المفضل رقم 7 مع فريق النصر السعودي.

تعاقد رونالدو مع النصر

وأعلن نادي النصر السعودي، مع بداية العام الجديد 2023، عن التعاقد مع اللاعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى عام 2025.

وجاء ذلك بعد أن فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن رونالدو سوف يحصل على راتب سنوي بقيمة 200 مليون يورو.

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