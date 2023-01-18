شاهد.. مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم طائرة- التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مقتل وزير الداخلية الأوكراني صباح اليوم، بالإضافة إلى تداول مقطع فيديو يوضح مبنى يحترق وأطفال يصرخون.

أعلنت الشرطة الأوكرانية اليوم الأربعاء، عن مقتل وزير الداخلية الأوكراني و16 شخصاً من بينهم طفلان، إثر تحطم طائرة مروحية.

مقتل وزير الداخلية الأوكراني

تحطمت الطائرة المروحية التي كان متواجد فيها وزير الداخلية الأوكراني قرب روضة أطفال في منطقة كييف، بحسب الشرطة الأوكرانية.

وقالت الشرطة في بيان: "لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان".

وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

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ولم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة، ولم يصدر حتى الآن تعليق من روسيا، التي اجتاحت قواتها أوكرانيا في فبراير الماضي.

ولم يشر المسؤولون الأوكرانيون إلى أي هجوم روسي في المنطقة في ذلك الوقت.

تفاصيل الحادثة

ذكر حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا أن طائرة هليكوبتر سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني في بلدة بروفاري على مشارف العاصمة الأوكرانية، الأربعاء، مضيفا أن الحادث تسبب في سقوط ضحايا.

وكتب كوليبا على تطبيق المراسلة تيليغرام: "كان هناك أطفال وموظفون في روضة الأطفال وقت وقوع هذه المأساة. أًجلي الجميع الآن. وهناك ضحايا".

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى يحترق وأشخاصا يصرخون.

🔴 Ukraine’s Internal Affairs Minister has died in a helicopter crash near a kindergarten in Brovary.



A total of 16 deaths are reported along with 22 injured, among them 10 children. The cause of the crash is not clear. pic.twitter.com/45jIUtAhDt — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 18, 2023

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