مقتل وزير الداخلية الأوكراني ومسؤولين كبار جراء تحطم مروحية في كييف

قُتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان، إثر تحطم طائرة مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة كييف، وفق ما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وقالت الشرطة في بيان: "لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان". وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

وقال حاكم منطقة كييف (أوليكسي كوليبا): إن طائرة مروحية سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني في بلدة بروفاري على مشارف العاصمة الأوكرانية اليوم الأربعاء، مضيفًا أن الحادث تسبب في سقوط ضحايا.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة أن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا، وأن هناك عددًا من القتلى.

وكتب كوليبا على تطبيق المراسلة تلغرام "كان هناك أطفال وموظفون في روضة الأطفال وقت وقوع هذه المأساة. أُجلي الجميع الآن، وهناك ضحايا".

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى يحترق وأشخاصًا يصرخون.

ولم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة، ولم يصدر حتى الآن تعليق من روسيا التي شنت هجومًا عسكريًّا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ولم يُشِر المسؤولون الأوكرانيون إلى أي هجوم روسي بالمنطقة في ذلك الوقت.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات