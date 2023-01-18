ضربة موجعة لريال مدريد بعد خسارة كلاسيكو السوبر

تلقى ريال مدريد، ضربة قوية قبل مواجهة فياريال، يوم الخميس المقبل، بكأس ملك إسبانيا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على فياريال، مساء الخميس المقبل، على ملعب لاسيراميكا، ضمن لقاءات دور الـ 16 لكأس الملك.

وبحسب إذاعة "ريليفو" الإسبانية، فقد انضم داني كارفاخال، ظهير أيمن ريال مدريد، لقائمة اللاعبين المصابين قبل مواجهة فياريال.

ويفتقد ريال مدريد لجهود الثلاثي أوريلين تشواميني ودافيد ألابا ولوكاس فاسكيز للإصابة.

وأوضح التقرير، أن كارفاخال يعاني من آلام في العضلات، تسببت في غيابه عن مران اليوم، وستبعده عن مواجهة فياريال.

ومن المقرر أن يخضع كارفاخال للفحص الطبي خلال الساعات المقبلة، لتحديد طبيعة الإصابة، ومدة غيابه.

وخسر ريال مدريد مؤخرًا، لقب كأس السوبر الإسباني، لصالح غريمه برشلونة، بنتيجة (3-1).