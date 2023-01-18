برشلونة يخطط لإنجاز صفقة نجم كبير من مانشستر سيتي

يستهدف نادي برشلونة، إبرام صفقة مجانية من صفوف مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوفه.

وبحسب صحيفة “تيليجراف” البريطانية، فإن برشلونة مهتم جدًا بالتعاقد مع الألماني الدولي إلكاي جوندوجان صاحب الـ32 عاما، والذي ينتهي عقده مع السيتيزنز بنهاية الموسم الجاري.

وسيكون من حق جوندوجان التوقيع لأي ناد آخر خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وفقًا للوائح الفيفا.

ولعب جوندوجان دورًا هاما مع مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، وخلال الموسم الحالي شارك في 31 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

ويسعى برشلونة لإبرام صفقات مميزة بدون مقابل، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها البلوجرانا في السنوات الأخيرة، وشروط اللعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا”.