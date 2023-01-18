بوسكيتس يحسم موقفه النهائي من عرض النصر السعودي

تحدث تقرير صحفي عن الموقف النهائي لسيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة، تجاه اللعب في الدوري السعودي للمحترفين من بوابة النصر.

ووضع النصر، خطة لتدعيم صفوف الفريق بنجوم من الطراز الأول، بعدما نجح مؤخرًا في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب إذاعة "راديو كتالونيا"، فإن بوسكيتس رفض عرضًا للعب في النصر السعودي، مقابل 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأضاف التقرير، أن بوسكيتس الذي خاض مباراته رقم 701 مع برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، لم يقرر بعد مسألة استمراره مع البارسا أم الرحيل.

وأشار إلى أن المدرب تشافي يريد الإبقاء على جهود بوسكيتس لموسم آخر على الأقل، وهو احتمال قائم بقوة.

يذكر أن عقد سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة، ينتهي في صيف 2023، علمًا بأن اللاعب المخضرم يمتلك عرضا من إنتر ميامي الأمريكي، المملوك لديفيد بيكهام.