طريقة عمل الخبيزة الفلسطينية

مع بداية الربيع تنمو خبيزة في الشتاء وتحصد أوائل الربيع وتنمو بالقرب من ينابيع المياه على أطراف الجبال والسهول. تمتلئ الطرق على طول فلسطين بالخبيزة.

ومن الشائع جدًا رؤية الناس يجمعون ما يكفي من الخبيزة لتناول طعام الغداء. نبتة برية لا تنمو في الحقول أو المشاتل.

المكونات :

حفنة من الخبيزة 200 جرام.

– ربع كوب زيت زيتون.

-1 بصلة كبيرة مفرومة

– 1 فص ثوم مفروم

ملح للتذوق.

القليل من عصير الليمون.

رشة فلفل أحمر حار.

طريقة التحضير

يجب قطع الأوراق ثم وضعها في وعاء مملوء بالماء وشطفها جيدًا مرتين أو أكثر حتى تصبح نظيفة.

يُقلب زيت الزيتون على نار متوسطة في مقلاة، ويُقلى البصل لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يلين ويصبح ذهبيًا، ثم يُضاف الكركديه والثوم والملح، ويُغطى ويُترك على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة أو حتى ينضج.

يُسكب الكركديه في طبق التقديم، ويُضاف عصير الليمون والفلفل الأحمر الحار. قدمي الطبق مع الخبز والزبادي والزيتون الأخضر.