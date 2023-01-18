الاحتلال يعتقل شقيق المحرر كريم يونس

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، نديم يونس شقيق الأسير المحرر كريم يونس، وذلك بعد اقتحام منزله في قرية عارة.

ووفقا للعائلة، فإن شرطة الاحتلال وصلت إلى منزل "يونس" صباحا، ولم تجده في المنزل وعادت لاعتقاله مرة أخرى لاحقا، واقتادته إلى مركز تابع لها.

ونديم يونس هو شقيق الأسير المحرر كريم يونس (68 عاما)، الذي قضى 40 عاما داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، قبل أن ينال حريته مطلع الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير ماهر يونس، المقرر الإفراج عنه يوم غد الخميس، بعد 40 عاما في الأسر، من سجن النقب إلى أقسام العزل في معتقل "أوهالي كيدار" قرب بئر السبع.