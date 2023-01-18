إصابة العشرات بزلزال في شمال غربي إيران

أصيب 70 شخصًا، اليوم الأربعاء، جراء زلزال ضرب مناطق في شمال غربي إيران قرب الحدود التركية.

وقال المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، إن الهزة سجلت بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كلم في محافظة أذربيجان في إيران.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن 15 قرية تضررت جراء الزلزال.

وتقع إيران في منطقة نشطة زلزاليا. وحدث الزلزال الأكثر فتكًا في تاريخ البلاد في عام 1990 في مقاطعة جيلان، حيث قُتل ما بين 35000 إلى 50000 شخص.

تم تسجيل الزلزال الذي بلغت قوته الأعلى 7.5 درجة على مدى السنوات الست الماضية في عام 2017 في محافظة كرمانشاه، مما أدى إلى مقتل 630 شخصًا وإصابة 8435 بجروح.

في الأشهر الأخيرة، ضربت سلسلة من الزلازل القوية والمتوسطة القوة أقاليم في جنوب وشمال إيران.

في ديسمبر / كانون الأول 2022، هز زلزال بقوة 5.1 درجة مقاطعة خراسان الجنوبية، بعد أسابيع من الإبلاغ عن زلزال بقوة 5.4 درجة في نفس المقاطعة، وكان مركزه في منطقة إرسك.

في يوليو من العام الماضي، لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 80 آخرين بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة مقاطعة هرمزجان الجنوبية الواقعة على طول ساحل الخليج العربي.