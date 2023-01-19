أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 19يناير2023 : سعر الذهب مقابل الدولار في سوريا

أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 19 يناير 2023 ، شهد سعر صرف الدولار اليوم الخميس 18 يناير 2023، ارتفاعاً ملحوظاً في السوق السوداء في سوريا، مطلع التعاملات الصباحية، كما شهدت أسعار العملات الأجنبية في سوريا، تغيرات ملحوظة.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، في أسواق العاصمة دمشق، 6450 ليرة للشراء، مقابل 6550 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 341 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 348 ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 6988 ليرة للشراء، و 7101 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم، 1732 ليرة للشراء، و 1762 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم، 9085 ليرة للشراء، و 9234 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الليرة السورية اليوم، 1754 ليرة للشراء، و 1784 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الخميس 19يناير 2023 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

29.47 جنيه للشراء.

29.61 جنيه للبيع.

تعرف على سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

29.43 جنيه للشراء.

29.53 جنيه للبيع.

تعرف على سعر الدولار فى بنك مصر

29.43 جنيه للشراء.

29.53 جنيه للبيع.

تعرف على سعر الدولار في بنك الإسكندرية

29.53 جنيه للشراء.

29.63 جنيه للبيع.

تعرف على سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

29.53 جنيه للشراء.

29.63 جنيه للبيع.

تعرف على سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

29.56 جنيه للشراء.

29.63 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في سوريا

ويبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب في سوريا عيار 21 الإثنين 16 يناير 2023 من أجل الشراء أو البيع حسب الرغبة .

أسعار الذهب في سوريا عيار 21 اليوم

طرأ على سعر المعدن الأصفر وفقا للأسواق المحلية السورية والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 155.201 ليرة، ما يعادل 61.79دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 142.268 ليرة، ما يعادل 56.64 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21: 135.804 ليرة، ما يعادل 54.07 دولار.

وسعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا: 116.402 ليرة، ما يعادل 46.34 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 90.534 ليرة، ما يعادل 36.04 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 77.600 ليرة، ما يعادل 30.89 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.826.739 ليرة، ما يعادل 1.922دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.086.430 ليرة، ما يعادل 432.52دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 155.200.611ليرة، ما يعادل 61.788 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار: 4.821.170.83 ليرة، ما يعادل 1.919.39 دولار.

العوامل المؤثرة على الليرة السورية

واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي لدى السوق الأسود، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع في العام 2011، إذ فقدت جل قيمتها بالسوق السوداء.

سعر الذهب عالمياً

ويقل سعر الذهب عالمياً ويرتفع عكسياً مع الدولار، فكلما ارتفع الدولار يؤدي عكسياً إلى انخفاض الذهب عالمياً.

ويذكر أن الذهب من أكثر الاستثمارات المربحة والتي يمكن لأي شخص جني الكثير من الأرباح من خلال الاستثمار فيه.