البرلمان العربي يشيد بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها مصر

أشاد البرلمان العربي، بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها جمهورية مصر العربية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقال البرلمان في بيان، إن القمة جاءت بتوقيت مهم للغاية تشهد فيه القضية الفلسطينية تطورات متسارعة، في ضوء المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

وأكد أن آلية التنسيق الثلاثية الفلسطينية- المصرية- الأردنية تمثل دعمًا كبيرًا للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، وللحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وشدد على دعمه وتضامنه مع كافة الجهود العربية المبذولة لوقف الانتهاكات التي تنفذها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره وتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال.

وقال البرلمان العربي إن استضافة مصر لهذا الاجتماع المهم، يجسد الدور الرائد الذي تقوم به مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استضاف الثلاثاء، القمة ثلاثية، التي ضمت الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفق بيان صدر عن الرئاسة المصرية، أكد القادة خلال اجتماعهم على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.