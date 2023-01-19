عائلة بغزة تتبرع بقرنيتي فقيدهم

قالت وزارة الصحة في غزة إن عائلة حسونة بادرت، اليوم الخميس، بالتبرع بقرنيتي فقيدهم.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن العائلة تبرعت بقرنيتي فقيدهم الحاج ناهض عطا حسونة (63 عامًا) من غزة؛ "ليحيا بهذه الصدقة الجارية في عيون اثنين ممن حرموا نعمة الإبصار، ويعيد بقرنيتيه الأمل لهما من جديد".

وأطلقت وزارة الصحة بغزة أواخر أغسطس/ آب الماضي البرنامج الوطني لزراعة القرنيات.

وحثت الوزارة المواطنين على التبرع بقرنيات ذويهم المتوفين، تحت اسم (ومن أحياها).

ووفق أرقام رسمية؛ فإن هناك 300 تحويلة طبية من قطاع غزة للخارج لمن هم بحاجة لزراعة القرنيات.