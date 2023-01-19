اهتمام عالمي غير مسبوق بمباراة موسم الرياض وسان جيرمان

يلتقي نجوم كرة القدم العالمية في مباراة مرتقبة ومنتظرة مساء اليوم الخميس، تجمع فريق موسم الرياض وباريس سان جرمان الفرنسي على كأس موسم الرياض.

وتحظى مباراة نجوم نادي النصر والهلال، أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بإهتمام عالمي غير مسبوق.

وتنطلق المباراة التاريخية التي تضع الأسطورتين، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، وجها لوجه، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ولأول مرة سيتم نقل المباراة على شاشات الطرقات و"بوليفارد سكوير" بالرياض بخلاف عدد من العواصم العربية والعالمية، حيث سيتم نقل المباراة في "تايم سكوير نيويورك"، ولندن والقاهرة والكويت، بالإضافة بوليفارد تايم سكوير "الرياض".

وسيكون هناك تغطية خاصة من جميع النواحي، لأحداث المباراة المرتقبة على كأس موسم الرياض، حيث سيبدأ البث الاستثنائي على منصة شاهد VIP، من الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وحتى نهاية المباراة الكبيرة.