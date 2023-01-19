حالة وفاة وعشرات الإصابات في حالات تدافع لحضور نهائي كأس الخليج

كشفت تقارير صحفية عراقية، عن وقوع حالة وفاة على الأقل وعشرات الإصابات، بين الجماهير العراقية المحتشدة بأعدادٍ كبيرة أمام ملعب البصرة الدولي، لحضور نهائي كأس الخليج (خليجي 25).

ويلتقي المنتخب العراقي، مع المنتخب العماني، اليوم الخميس، في نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 25)، في المباراة التي ستجري أحداثها على ملعب البصرة الدولي "ملعب جذع النخلة".

واحتشدت الجماهير العراقية وبأعدادٍ كبيرة منذ الصباح الباكر أمام بوابات الملعب للدخول إلى المدرجات لمتابعة المباراة النهائية بين عمان والعراق.

ونقلت تقارير صحفية عراقية عن مصدر أمني قوله إن احتشاد الجماهير أمام بوابات الملعب، تسبب بوقوع حالة وفاة على الأقل، وأكثر من 60 إصابة بين المشجعين.

وأوضحت وسائل إعلام عراقية، أن الآلاف من الجماهير احتشدت أمام الملعب للحصول على تذاكر، فيما أكدت قوات الأمن أن أبواب الملعب ستُفتَح فقط لحاملي تذاكر المباراة النهائية.