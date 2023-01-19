أنشيلوتي في ورطة قبل مواجهة فياريال الليلة

يسعى ريال مدريد لتجاوز أحزانه عقب خسارة لقب كأس السوبر الإسباني، بتخطي عقبة فياريال، مساء اليوم الخميس، بدور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، لن يقوم بالكثير من التغييرات في التشكيلة.

وسيقوم أنشيلوتي بتعويض الغائبين للإصابة، إذ سيلعب روديجر وناتشو بدلا من ألابا وكارفاخال، كما سيعوض سيبايوس غياب مودريتش الذي حصل على راحة لشعوره بالإجهاد.

وعلى الجانب الآخر، سيسعى كيكي سيتين المدير الفني لفياريال، للدفع بأفضل تشكيلة ممكنة لفريقه لتخطي الميرنجي، ومن الممكن أن يلعب الدولي الجزائري عيسى ماندي بدلا من فويث.

وينتظر أن تكون تشكيلة ريال مدريد، كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ميندي، روديجر، ميليتاو، وناتشو.

الوسط: كامافينجا، كروس، وسيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس، فالفيردي، وبنزيما.