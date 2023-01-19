مظاهرات احتجاجية أمام منازل نتنياهو

تظاهر ناشطون أمام مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة اليوم صباحاً، وأعلن أعضاء مجموعة (مقاتلون من أجل العدالة والديمقراطية)، أنهم سوف يتظاهرون مساء السبت القادم أمام منزل رئيس الكيان هرتسوغ ومن ثم يواصلون المسير إلى منزل نتنياهو.

فيما سيقيم المتظاهرون الليلة مركز احتجاج آخر أمام منزل نتنياهو في قيساريا، وفي الوقت نفسه، ستنظم مئات العائلات من المستوطنين والمتقاعدين مظاهرة مساء السبت المقبل في ساحة بلدية هرتسليا.

بحسب صحيفة معاريف العبرية وبعد نجاح المظاهرات الاحتجاجية التي شارك فيها 100 ألف مستوطن في (تل أبيب) مساء السبت الماضي، أعلن رئيس المعارضة لابيد وقادة أحزاب المعارضة الآخرين مشاركتهم في المظاهرات الاحتجاجية السبت المقبل في القدس و(تل أبيب) وحيفا وبئر السبع.

المصدر: شبكة الهدهد