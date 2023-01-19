جامعة النجاح تقرر الفصل التعسفي لعدد من طلبة الكتلة الإسلامية

قررت إدارة جامعة النجاح الوطنية الفصل التعسفي لعددٍ من طلبة الكتلة الإسلامية، على خلفية المسير الذي نظمته الكتلة في الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة حركة حماس.

واقتحم عناصر من جهاز الأمن الوقائي المسير الطلابي الذي نظمته الكتلة الإسلامية في الجامعة بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ومن ثم أبلغت إدارة الجامعة بعض الطلبة بمجالس ضبط.

وقال ممثل الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح براء قصراوي إن "اتصالات جرت من إدارة الجامعة مع بعض الطلبة المحسوبين على الكتلة، أبلغتهم بقرارات الفصل وتوجيه إنذارات لعدد آخر من الطلبة".

ووصف قصراوي القرار بالغريب والمستهجن، مؤكداً أن قرارا إدارة الجامعة الحالية ظالمة ومجحفة ولا تمد للعدالة بصلة، خصوصاً أن الكتلة الإسلامية لم ترتكب أي نشاط يخالف القوانين الجامعية.

وأشار إلى أن الكتلة الإسلامية سيكون لها رد على هذه القرارات، مفيداً بأنه من بين الطلبة الذي تم اتخاذ قرارات بحقهم الطالبين عز ريحان وعبادة جودة، حيث تم فصلهما لمدة فصلين، والطالب صهيب عواد فصل لمدة فصل دراسي واحد.

وذكر قصراوي أن الطلبة عماد البظ وسليم سلاطنة وأحمد خالد فقد تم توجيه إنذار لهم، مضيفاً أن بعض الطلبة الصادرة بحقهم قرارات الفصل، كانوا ضمن الطلبة الذين تم فصلهم خلال الأزمة الماضية بعد اعتداء الأمن عليهم، وهم سلاطنة والبظ.