إليك رابط بث مباشر مباراة النصر و الهلال ضد باريس سان جيرمان ضمن موسم الرياض 2023، يتساءل محبي الرياضة عن موعد مباراة النصر والهلال وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في موسم الرياض لعام 2023.

وستكون المباراة هي الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.

مباراة النصر و الهلال ضد باريس سان جيرمان

ستشهد أحداث موسم الرياض مباراة ودية بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومزيج من نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديان.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مواجهة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان، ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي.

وستضم المباراة عدد كبير من النجوم المميزين حول العالم، مثل النجم الفرنسي مبابي ونيمار وميسي وأشرف حكيمي نجوم فريق باريس سان جيرمان.

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موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس الموافق 19 يناير 2023، وستقام المباراة على ملعب «ستاد الملك فهد الدولي» بمدينة الرياض.

وستنطلق المباراة في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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القنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة النصر و الهلال ضد باريس سان جيرمان، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة المباريات الرياضية.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

فدائي الشاطئية في مجموعة صعبة بـ #كأس_آسيا



القرعة وتفاصيل التأهل: https://t.co/O9als4jgiQ — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 19, 2023

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

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