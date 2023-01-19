الإعلان عن هاتف Nokia C12 لذوي الدخل المحدود

أعلنت شركة "HMD Global" عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد، نوكيا سي12 "Nokia C12"، الذي يعمل بالنسخة المخففة من نظام التشغيل أندرويد "Android 12 Go Edition"، ويستهدف ذوي الدخل المحدود.

ويأتي هاتف الشركة الفنلندية الجديد ليكون خلفًا لهاتف، نوكيا سي10 "Nokia C10"، الذي أُطلق مطلع عام 2021، وهو أصغر من معظم هواتف "C-series".

ويقدم "Nokia C12"، الذي يأتي بسماكة 8.75 ملم ويزن 177.4 جرامًا، شاشة من نوع "IPS LCD" بقياس 6.3 بوصات وبدقة 1,600×720 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9 وكثافة 278 بكسل في البوصة.

ويحوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع "Unisco SC9863A1" يعمل بتردد 1.6 جيجاهرتز ويأتي مع وحدة معالجة الرسومات "IMG8322"، كما يحوي ذاكرة وصول عشوائي بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

ويقدم "Nokia C12" كاميرتين دقة الخلفية 8 ميجابكسل مع دعم ميزة التركيز البؤري التلقائي، والأمامية 5 ميجابكسل، وهي تأتي ضمن قطع في أعلى الشاشة.

ويدعم هاتف "HMD Global" الجديد شبكات الجيل الرابع LTE، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الشبكات اللاسلكية "Wi-Fi b/g/n"، وهو يأتي مع منفذ لسماعات الأذن التقليدية.

ويحتوي "Nokia C12" على بطارية قابلة للإزالة بسعة 3,000 ميلي أمبير/ الساعة تُشحن باستطاعة 5 واط فقط. ولجعل الهاتف متينًا صنعت الشركة جسمه من مادة البولي كاربونات وأضافت زجاجًا مُقسًّا إلى الواجهة لحماية الشاشة. ويدعم الهاتف مقاومة الغبار ورذاذ الماء وفق معيار "IP52".

وتتعهد الشركة بتوفير عامين من التحديثات الأمنية الفصلية، ولا معلومات عن تحديثات نظام التشغيل.

وسيُباع هاتف "Nokia C12" بثلاثة ألوان: الأخضر، والأزرق، والبني، وذلك بسعر يعادل 130 دولارًا أمريكيًا. وسيُباع أولًا في ألمانيا والنمسا ثم في أسواق أخرى قريبًا.