روسيا تعتقل أمريكيا بتهمة التجسس

فتحت روسيا قضية جنائية ضد مواطن أمريكي للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس: "يشتبه في أن الأمريكي جمع معلومات استخبارية عن مواضيع بيولوجية موجهة ضد أمن البلاد".

ولم يقدم البيان أي تفاصيل أخرى أو معلومات عن الشخص المحتجز.

وواجه عدد من المواطنين الأمريكيين تهماً جنائية في روسيا في السنوات الأخيرة. تتهم كل من موسكو وواشنطن بعضهما البعض بالاعتقالات السياسية، وكان هناك العديد من عمليات تبادل الأسرى رفيعة المستوى بين البلدين.

في ديسمبر/ كانون الأول، أُطلق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر في صفقة تبادل أسرى بعد أن حكم عليها بالسجن تسع سنوات لحملها عبوات تحتوي على زيت القنب.

تم تبادل غرينر مقابل فيكتور بوت، وهو مواطن روسي أمضى 14 عامًا في السجن في الولايات المتحدة بتهمة تهريب الأسلحة وغسيل الأموال والتآمر لقتل الأمريكيين.

ولا يزال بول ويلان، الذي قُبض عليه في 2018 بتهمة التجسس وحُكم عليه بالسجن 16 عامًا في 2020، في السجن في روسيا.