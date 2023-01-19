إليك تفاصيل وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد، يتساءل العديد من الأفراد عن سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد، حيث ارتبط خبر وفاته بتعاطف كبير من محبيه.

ويُعتبر أحد النشطاء اللذين حازوا على شعبية واسعة، بسبب شكله وأداه المميز والمختلف، حيث يعاني من مرض نادر ومزمن تسبب في معاناته.

سبب وفاة عزيز الأحمد

كان يعاني اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد، من مرض نادر ومزمن عانى منه بشكل كبير وسبب له حالة من التقزم ومشاكل في النمو.

وتدهورت حالته الصحية في الآونة الأخيرة، حيث كان يعانى من مشاكل فى النمو منذ ولادته ولم يجد أهله أي علاج له.

يمكن أن يكون ذلك نتيجة لعيوب وراثية أو إصابة شديدة في الدماغ أو الولادة بدون غدة نخامية، و في بعض الحالات لا يوجد سبب واضح محدد.

ويُعتبر نقص هرمون النمو (GHD) ، المعروف أيضًا باسم التقزم أو التقزم النخامي ، هو حالة ناتجة عن كميات غير كافية من هرمون النمو في الجسم ويعاني الأطفال المصابون بداء السكري من قصر القامة بشكل غير طبيعيبنسب الجسم الطبيعية.

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ويمكن أن يكون GHD موجودًا عند الولادة (خلقيًا) أو يتطور لاحقًا (مكتسبًا) وهو ماحدث فى حالة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد وتحدث الحالة إذا كانت الغدة النخامية تنتج القليل جدًا من هرمون النمو.

اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد

هو أحد نشطاء السوشيال ميديا الذين حازوا على شعبية واسعة بسبب شكله المميز والمختلف حيث يعانى من مرض نادر ومزمن تسبب فى معاناته من التقزم وملامح مميزة

واشتهر اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد بخفة دمه بين نشطاء السوشيال ميديا وألقى عليه لقب عزيز القزم وتوفى وهو مازال فى سن الشباب فهو من مواليد عام 1995.

ونشرت وسائل إعلام أن عزيز ليس متزوج حتى وفاته، موضحة أنه أعزب ولم يسبق له الزواج بسبب المرض الذي عانى منه، إلا أن ذلك لم يمنعه أن يعيش حياة طبيعية.

ولم يمض الوقت حتى نعى المشاهير، زميلهم عزيز القزم بعبارات مؤثرة وحزينة، تعبر عن مدى الحب الذي كانوا يكنونه تجاهه.

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