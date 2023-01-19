4 مباريات مهمة في الممتازة والأولى عصر الجمعة

تنطلق عصر الجمعة منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولتي دوري الدرجتين الممتازة والأولى ب4 مباريات مهمة.

وفي الدرجة الممتازة يحل شباب رفح (الثالث 30 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على الصداقة (السادس 19 نقطة) على ملعب فلسطين في مواحهة لن يقبل الزعيم بأقل من الفوز لمواصة مشوار المنافسة، فيما يسعى الصداقة لنتيحة إيجابية تحسن مكانته في الترتيب.

وفي مباراة ثانية ستقام على ملعب رفح، يستضيف المتصدر خدمات رفح (الأول 35 نقطة) نظيره شباب الزوايدة (الثاني عشر 8 نقاط)، في مواجهة يسعى الخدمات لتعويض التعادل في الجولة الماضية للحفاظ على الصدارة، فيما يسعى الزوايدة للاستفادة من تعديل مساره بتحقيق فيوزه الأول في محاولة لتجاوز أزمة الهبوط.

وفي الدرجة الأولى يلتقي الشاطئ مع المجمع الإسلامي على ملعب اليرموك، فيما يلتقي بيت لاهيا مع أهلي النصيرات على ملعب بيت لاهيا.